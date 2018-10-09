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Ryanair оголосив розпродаж квитків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:21
Пропонуємо до обговорення:
Ryanair проводить розпродаж квитків. Зі знижкою в 20% квитки можна буде придбати з листопада 2018 року по березень 2019 року.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:22
уже купил за 9,99 в Стокгольм через 3 недели с Борисполя))
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