Ryanair проводить розпродаж квитків. Зі знижкою в 20% квитки можна буде придбати з листопада 2018 року по березень 2019 року.
Дивися повний текст Ryanair оголосив розпродаж квитків.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:21
Ryanair оголосив розпродаж квитків
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Дивися повний текст Ryanair оголосив розпродаж квитків.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:27
кто уже летал, действительно проверяют ручную кладь в салон на 40х20х25 см
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