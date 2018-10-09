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Ryanair оголосив
розпродаж квитків

Ryanair оголосив розпродаж квитків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:21

Ryanair оголосив розпродаж квитків

Пропонуємо до обговорення:
Ryanair проводить розпродаж квитків. Зі знижкою в 20% квитки можна буде придбати з листопада 2018 року по березень 2019 року.

Дивися повний текст Ryanair оголосив розпродаж квитків.
R2
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уже купил за 9,99 в Стокгольм через 3 недели с Борисполя))
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кто уже летал, действительно проверяют ручную кладь в салон на 40х20х25 см
papazina
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 18:56

Рейником летал,только не с Украины, ручную не проверяют, можно если схитрить и чемодан протащить на борт.
vitoauto
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