|
|
Ціни на оперативну пам'ять нарешті почали знижуватися
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:33
Пропонуємо до обговорення:
Принаймні, на це у своєму свіжому звіті вказують фахівці DRAMeXchange, підрозділи аналітичної компанії TrendForce.
Дивися повний текст Ціни на оперативну пам'ять нарешті почали знижуватися
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85529
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:34
Даєш 1 Террабайт в ноутбук! :)
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 3411
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор