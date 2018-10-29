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Ціни на оперативну пам'ять
нарешті почали знижуватися

Ціни на оперативну пам'ять нарешті почали знижуватися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:33

Ціни на оперативну пам'ять нарешті почали знижуватися

Пропонуємо до обговорення:
Принаймні, на це у своєму свіжому звіті вказують фахівці DRAMeXchange, підрозділи аналітичної компанії TrendForce.

Дивися повний текст Ціни на оперативну пам'ять нарешті почали знижуватися.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:34

Даєш 1 Террабайт в ноутбук! :)
greenozon
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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