Національний банк замінив службові автомобілі електромобілями, що дозволить заощадити близько 80% експлуатаційних витрат на рік порівняно з наявними в парку автомобілями.
Дивися повний текст Нацбанк замінив службові авто на електрокари.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:00
Нацбанк замінив службові авто на електрокари
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк замінив службові авто на електрокари.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:27
Пожалуй, Нацбанк - единственная госструктура, которая ВООБЩЕ ни в чем и никогда себя не ограничивает. Вспомните об ихчастном пенсионном фонде, как, Вы думаете, он наполняется? И это при том, КАКОЕ качество работы у Нацбанка. Как по мне, преступления всяких Гройсманов и Нафтогазов отдыхают
|