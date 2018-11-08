Нацбанк замінив службові авто на електрокари
+ Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:00
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк замінив службові автомобілі електромобілями, що дозволить заощадити близько 80% експлуатаційних витрат на рік порівняно з наявними в парку автомобілями.
Дивися повний текст
Нацбанк замінив службові авто на електрокари
.
R2
Робот новин
Повідомлень: 85535
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
Профіль
Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:00
Правильно, не.ер кормить иносраных нефтюков
avax
Повідомлень: 1194
З нами з: 16.09.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 109 раз.
Профіль
Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:27
Пожалуй, Нацбанк - единственная госструктура, которая ВООБЩЕ ни в чем и никогда себя не ограничивает. Вспомните об ихчастном пенсионном фонде, как, Вы думаете, он наполняется? И это при том, КАКОЕ качество работы у Нацбанка. Как по мне, преступления всяких Гройсманов и Нафтогазов отдыхают
max_us_ua
Повідомлень: 2968
З нами з: 17.11.08
Подякував: 586 раз.
Подякували: 314 раз.
Профіль
Додано: Суб 10 лис, 2018 08:35
Это они так намекают что по Тесле себе купили?
Оранжевый-хит сезона
Повідомлень: 19313
З нами з: 20.04.08
Подякував: 357 раз.
Подякували: 472 раз.
Профіль
Додано: Суб 10 лис, 2018 09:00
Оранжевый-хит сезона написав:
Это они так намекают что по Тесле себе купили?
Ага,щас...купили скромные корейские Hyundai IONIQ electric
avax
Повідомлень: 1194
З нами з: 16.09.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 109 раз.
Профіль
Додано: Суб 10 лис, 2018 09:58
nik1 написав:
Еще МВД купило гибридные внедорожники, с целью снижения расходов на бензин.
Снова деза.
МВД не купило, а
ПОЛУЧИЛО
японские гибриды Mitsubishi Outlander PHEV (635 ед.) в рамках Киотского протокола. Оплатила их Япония же.
avax
Повідомлень: 1194
З нами з: 16.09.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 109 раз.
Профіль
Додано: Суб 10 лис, 2018 17:47
avax написав: nik1 написав:
Еще МВД купило гибридные внедорожники, с целью снижения расходов на бензин.
Снова деза.
МВД не купило, а
ПОЛУЧИЛО
японские гибриды Mitsubishi Outlander PHEV (635 ед.) в рамках Киотского протокола. Оплатила их Япония же.
А почему удалили сообщение предыдущего автора?
МВД не получило, а спустило кучу денег, которые могли использоваться хотя бы для модернизации Бортнической станции аэрации, или строительства мусороперерабатывающих заводов по всей стране.
Грйс-мэн
Повідомлень: 395
З нами з: 22.01.18
Подякував: 275 раз.
Подякували: 145 раз.
Профіль
1
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори:
Ірина_
,
ТупУм
,
Модератор