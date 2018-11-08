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Нацбанк замінив службові
авто на електрокари

Нацбанк замінив службові авто на електрокари
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:00

Нацбанк замінив службові авто на електрокари

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк замінив службові автомобілі електромобілями, що дозволить заощадити близько 80% експлуатаційних витрат на рік порівняно з наявними в парку автомобілями.

Дивися повний текст Нацбанк замінив службові авто на електрокари.
R2
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Правильно, не.ер кормить иносраных нефтюков
avax
 
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Пожалуй, Нацбанк - единственная госструктура, которая ВООБЩЕ ни в чем и никогда себя не ограничивает. Вспомните об ихчастном пенсионном фонде, как, Вы думаете, он наполняется? И это при том, КАКОЕ качество работы у Нацбанка. Как по мне, преступления всяких Гройсманов и Нафтогазов отдыхают
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 08:35

Это они так намекают что по Тесле себе купили?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 09:00

  Оранжевый-хит сезона написав:Это они так намекают что по Тесле себе купили?


Ага,щас...купили скромные корейские Hyundai IONIQ electric

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  nik1 написав:Еще МВД купило гибридные внедорожники, с целью снижения расходов на бензин.


Снова деза.
МВД не купило, а ПОЛУЧИЛО японские гибриды Mitsubishi Outlander PHEV (635 ед.) в рамках Киотского протокола. Оплатила их Япония же.
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  avax написав:
  nik1 написав:Еще МВД купило гибридные внедорожники, с целью снижения расходов на бензин.


Снова деза.
МВД не купило, а ПОЛУЧИЛО японские гибриды Mitsubishi Outlander PHEV (635 ед.) в рамках Киотского протокола. Оплатила их Япония же.

А почему удалили сообщение предыдущего автора?

МВД не получило, а спустило кучу денег, которые могли использоваться хотя бы для модернизации Бортнической станции аэрации, или строительства мусороперерабатывающих заводов по всей стране.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 15:11

Вчера в фоновом режиме слушал по радио передачу про электромобили.

В прямой эфир позвонил мужчина - владелец Hyundai IONIQ e., по дороге из Борисполя, где встречал дочь.
Основные моменты его рассказа:
- живет в частном доме, 30 км от Киева и на работу в город ездит на ней.
- заряжается дома по ночному тарифу 0,8 грн/кВт*ч
- пробег 100 км ему обходится в 10 грн (12 кВт*ч)
- машине полгода, на гарантии, проблем нет, очень доволен.
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