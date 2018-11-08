Національний банк замінив службові автомобілі електромобілями, що дозволить заощадити близько 80% експлуатаційних витрат на рік порівняно з наявними в парку автомобілями.
Дивися повний текст Нацбанк замінив службові авто на електрокари.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:00
Нацбанк замінив службові авто на електрокари
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк замінив службові авто на електрокари.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:27
Пожалуй, Нацбанк - единственная госструктура, которая ВООБЩЕ ни в чем и никогда себя не ограничивает. Вспомните об ихчастном пенсионном фонде, как, Вы думаете, он наполняется? И это при том, КАКОЕ качество работы у Нацбанка. Как по мне, преступления всяких Гройсманов и Нафтогазов отдыхают
Додано: Суб 10 лис, 2018 09:00
Додано: Суб 10 лис, 2018 09:58
Додано: Суб 10 лис, 2018 17:47
А почему удалили сообщение предыдущего автора?
МВД не получило, а спустило кучу денег, которые могли использоваться хотя бы для модернизации Бортнической станции аэрации, или строительства мусороперерабатывающих заводов по всей стране.
Додано: Нед 11 лис, 2018 15:11
Вчера в фоновом режиме слушал по радио передачу про электромобили.
В прямой эфир позвонил мужчина - владелец Hyundai IONIQ e., по дороге из Борисполя, где встречал дочь.
Основные моменты его рассказа:
- живет в частном доме, 30 км от Киева и на работу в город ездит на ней.
- заряжается дома по ночному тарифу 0,8 грн/кВт*ч
- пробег 100 км ему обходится в 10 грн (12 кВт*ч)
- машине полгода, на гарантии, проблем нет, очень доволен.
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