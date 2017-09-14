В уряді відзвітували, що опалювальний сезон розпочався.
Дивися повний текст Опалювальний сезон стартував: скільки заплатимо.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:22
Опалювальний сезон стартував: скільки заплатимо
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Опалювальний сезон стартував: скільки заплатимо.
Зараз переглядають цей форум: miroshnich007 і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|