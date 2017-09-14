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Опалювальний сезон стартував:
скільки заплатимо

Опалювальний сезон стартував: скільки заплатимо
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:22

Опалювальний сезон стартував: скільки заплатимо

Пропонуємо до обговорення:
В уряді відзвітували, що опалювальний сезон розпочався.

Дивися повний текст Опалювальний сезон стартував: скільки заплатимо.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:22

Е мае какой Гкал... сколько за куб?!!!
Juna
 
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