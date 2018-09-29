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Українське місто потрапило
до топ-20 найбрудніших на...

Українське місто потрапило до топ-20 найбрудніших на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 09:28

Українське місто потрапило до топ-20 найбрудніших на...

Пропонуємо до обговорення:
Найбруднішим містом світу виявився Македонський Тетово.

Дивися повний текст Українське місто потрапило до топ-20 найбрудніших на планеті (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 09:28

Утка, уже выяснили, что это не так, проверяйте что публикуете.
mut6ko
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 12:45

Re: Українське місто потрапило до топ-20 найбрудніших на...

Кривой Рог, Запорожье куда более загрязнённый чем Днепр. Да и в России есть города явно хуже по экологии чем Челябинск. Странный список.
flashgingo
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