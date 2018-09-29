Найбруднішим містом світу виявився Македонський Тетово.
Дивися повний текст Українське місто потрапило до топ-20 найбрудніших на планеті (інфографіка).
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Додано: Суб 10 лис, 2018 09:28
Українське місто потрапило до топ-20 найбрудніших на...
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Дивися повний текст Українське місто потрапило до топ-20 найбрудніших на планеті (інфографіка).
Додано: Суб 10 лис, 2018 12:45
Re: Українське місто потрапило до топ-20 найбрудніших на...
Кривой Рог, Запорожье куда более загрязнённый чем Днепр. Да и в России есть города явно хуже по экологии чем Челябинск. Странный список.
Додано: Суб 10 лис, 2018 15:33
Ничего странного. Были исследованы только 295 городов по всему миру, ни Кривой Рог, ни Запорожье, ни города хуже Челябинска не попали в исследование.
Додано: Суб 10 лис, 2018 20:37
Re: Українське місто потрапило до топ-20 найбрудніших на...
Харьков экологичнее Львова? Я не был в Харькове, но думал что восточные города в силу промышленности чуть более страдают от загрязнений воздуха.
Кстати рейтинг основан на субъективной оценке, что практически обнуляет его ценность.
Оценки Киеве жителем Армянска и Трускавца могут кардинально отличаться ))
То же и с рейтингом восприятия коррупции.
Додано: Суб 10 лис, 2018 20:48
Промышленность в Харькове умерла, а за городом следят получше, чем во Львове.
Не в курсе, что Харьков признан самым комфортным для жизни городом Украины?
Еще бы от евроб-л-я-х-е-ров избавится.
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