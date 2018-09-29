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Українське місто потрапило
до топ-20 найбрудніших на...

Українське місто потрапило до топ-20 найбрудніших на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 09:28

Українське місто потрапило до топ-20 найбрудніших на...

Пропонуємо до обговорення:
Найбруднішим містом світу виявився Македонський Тетово.

Дивися повний текст Українське місто потрапило до топ-20 найбрудніших на планеті (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 09:28

Утка, уже выяснили, что это не так, проверяйте что публикуете.
mut6ko
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 12:45

Re: Українське місто потрапило до топ-20 найбрудніших на...

Кривой Рог, Запорожье куда более загрязнённый чем Днепр. Да и в России есть города явно хуже по экологии чем Челябинск. Странный список.
flashgingo
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 15:33

  flashgingo написав:Кривой Рог, Запорожье куда более загрязнённый чем Днепр. Да и в России есть города явно хуже по экологии чем Челябинск. Странный список.


Ничего странного. Были исследованы только 295 городов по всему миру, ни Кривой Рог, ни Запорожье, ни города хуже Челябинска не попали в исследование.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 20:37

Re: Українське місто потрапило до топ-20 найбрудніших на...

Харьков экологичнее Львова? Я не был в Харькове, но думал что восточные города в силу промышленности чуть более страдают от загрязнений воздуха.
Кстати рейтинг основан на субъективной оценке, что практически обнуляет его ценность.
Оценки Киеве жителем Армянска и Трускавца могут кардинально отличаться ))
То же и с рейтингом восприятия коррупции.
galex
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 20:48

  galex написав:Харьков экологичнее Львова? Я не был в Харькове, но думал что восточные города в силу промышленности чуть более страдают от загрязнений воздуха.
Кстати рейтинг основан на субъективной оценке, что практически обнуляет его ценность.
Оценки Киеве жителем Армянска и Трускавца могут кардинально отличаться ))
То же и с рейтингом восприятия коррупции.


Промышленность в Харькове умерла, а за городом следят получше, чем во Львове.
Не в курсе, что Харьков признан самым комфортным для жизни городом Украины?
Еще бы от евроб-л-я-х-е-ров избавится.
Tolevas
 
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