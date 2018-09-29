Українське місто потрапило до топ-20 найбрудніших на...

Додано: Суб 10 лис, 2018 21:54

Tolevas написав: Промышленность в Харькове умерла, а за городом следят получше, чем во Львове.

Не в курсе, что Харьков признан самым комфортным для жизни городом Украины?

Еще бы от евроб-л-я-х-е-ров избавится. Промышленность в Харькове умерла, а за городом следят получше, чем во Львове.Не в курсе, что Харьков признан самым комфортным для жизни городом Украины?Еще бы от евроб-л-я-х-е-ров избавится.

оценивать не могу, я даже не был, а объективно нужно пожить какое-то время чтобы сравнивать. но вот заинтересовался этим рейтингом и что меня озадачило - пункты, по которым Харьков получил значительно больше баллов:- стоимость аренды жилья- стоимость жилья на вторичке- стоимость нового жилья- занятость среди трудоспособного населениякак-то странно получается, потому что стоимость жилья и все такое зависит по большей части от спроса. соответственно все ломятся в Киев, тк выше зарплаты и легче найти работу, поэтому и дороже аренда и покупка квартир. Но при этом в Харькове выше занятость, хоть промышленность и умерла.От еврономеров избавиться очень просто - налог 30-40% (с защитой от вариантов "купил за 100 баксов, остальное негласно передал наличкой"), вменяемый понятный техосмотр с контролем выхлопа (но не евро-5, а согласно средней температуре по палате, где средний возраст авто в стране выше 20 лет), год на "легализацию" всего что ввезли, а уже потом остальных жестко прихлопнуть. Но кому-то в Раде с хитрой грузинской мордой такой вариант как серпом по бейцам - люди ж ведь перестанут новые покупать, а о своем автопроме и так можно не вспоминать, разве что выпить не чокаясь.