Найбруднішим містом світу виявився Македонський Тетово.
Дивися повний текст Українське місто потрапило до топ-20 найбрудніших на планеті (інфографіка).
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Додано: Суб 10 лис, 2018 09:28
Українське місто потрапило до топ-20 найбрудніших на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українське місто потрапило до топ-20 найбрудніших на планеті (інфографіка).
Додано: Суб 10 лис, 2018 12:45
Re: Українське місто потрапило до топ-20 найбрудніших на...
Кривой Рог, Запорожье куда более загрязнённый чем Днепр. Да и в России есть города явно хуже по экологии чем Челябинск. Странный список.
Додано: Суб 10 лис, 2018 15:33
Ничего странного. Были исследованы только 295 городов по всему миру, ни Кривой Рог, ни Запорожье, ни города хуже Челябинска не попали в исследование.
Додано: Суб 10 лис, 2018 20:37
Re: Українське місто потрапило до топ-20 найбрудніших на...
Харьков экологичнее Львова? Я не был в Харькове, но думал что восточные города в силу промышленности чуть более страдают от загрязнений воздуха.
Кстати рейтинг основан на субъективной оценке, что практически обнуляет его ценность.
Оценки Киеве жителем Армянска и Трускавца могут кардинально отличаться ))
То же и с рейтингом восприятия коррупции.
Додано: Суб 10 лис, 2018 20:48
Промышленность в Харькове умерла, а за городом следят получше, чем во Львове.
Не в курсе, что Харьков признан самым комфортным для жизни городом Украины?
Еще бы от евроб-л-я-х-е-ров избавится.
Додано: Суб 10 лис, 2018 21:54
Re: Українське місто потрапило до топ-20 найбрудніших на...
оценивать не могу, я даже не был, а объективно нужно пожить какое-то время чтобы сравнивать. но вот заинтересовался этим рейтингом и что меня озадачило - пункты, по которым Харьков получил значительно больше баллов:
- стоимость аренды жилья
- стоимость жилья на вторичке
- стоимость нового жилья
- занятость среди трудоспособного населения
как-то странно получается, потому что стоимость жилья и все такое зависит по большей части от спроса. соответственно все ломятся в Киев, тк выше зарплаты и легче найти работу, поэтому и дороже аренда и покупка квартир. Но при этом в Харькове выше занятость, хоть промышленность и умерла.
От еврономеров избавиться очень просто - налог 30-40% (с защитой от вариантов "купил за 100 баксов, остальное негласно передал наличкой"), вменяемый понятный техосмотр с контролем выхлопа (но не евро-5, а согласно средней температуре по палате, где средний возраст авто в стране выше 20 лет), год на "легализацию" всего что ввезли, а уже потом остальных жестко прихлопнуть. Но кому-то в Раде с хитрой грузинской мордой такой вариант как серпом по бейцам - люди ж ведь перестанут новые покупать, а о своем автопроме и так можно не вспоминать, разве что выпить не чокаясь.
Додано: Суб 10 лис, 2018 21:59
Re: Українське місто потрапило до топ-20 найбрудніших на...
Почему нет Китая? Там с экологией беда
Додано: Суб 10 лис, 2018 22:18
Ерунда какая-то, Днепр по сравнению с варанаси - просто блестит весь от чистоты, рейтинг выдуманный явно
Додано: Суб 10 лис, 2018 22:19
Харьков несравнить соо львовом, Харьков наверное один из самых грязных городов в Украине, но опять же с Индийскими городами или тем же каиром или Турецкими - несравним!!!
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