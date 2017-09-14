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Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяця
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 10 лис, 2018 09:30
Пропонуємо до обговорення:
Середньостатистичний українець витрачає на продукти 3086 грн на місяць.
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Додано: Суб 10 лис, 2018 09:30
Напевно це статистика від реви.
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