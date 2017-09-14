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Стало відомо, скільки українці
витрачають на їжу щомісяця

Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяця
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 09:30

Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяця

Пропонуємо до обговорення:
Середньостатистичний українець витрачає на продукти 3086 грн на місяць.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 09:30

Напевно це статистика від реви.
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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