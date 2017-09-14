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Стало відомо, скільки українці
витрачають на їжу щомісяця

Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяця
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 09:30

Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяця

Пропонуємо до обговорення:
Середньостатистичний українець витрачає на продукти 3086 грн на місяць.

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R2
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Напевно це статистика від реви.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 10:47

Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц

Пенсія 1425 грв. На їжу 3086 грв. На опалення 1200 грв. Інші комунальні 450 грв. На ліки 200 грв. Арихметика від Держстату.
ricardo
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 11:45

Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц

ricardo написав:Пенсія 1425 грв. На їжу 3086 грв. На опалення 1200 грв. Інші комунальні 450 грв. На ліки 200 грв. Арихметика від Держстату.
По вашому в Україні самі пенсіонери? Мова ж про середньостатистичного пересічного в вакуумі
Faceless
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