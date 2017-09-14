Середньостатистичний українець витрачає на продукти 3086 грн на місяць.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяця.
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Додано: Суб 10 лис, 2018 09:30
Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяця
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Дивися повний текст Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяця.
Додано: Суб 10 лис, 2018 10:47
Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц
Пенсія 1425 грв. На їжу 3086 грв. На опалення 1200 грв. Інші комунальні 450 грв. На ліки 200 грв. Арихметика від Держстату.
Додано: Суб 10 лис, 2018 11:45
Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц
По вашому в Україні самі пенсіонери? Мова ж про середньостатистичного пересічного в вакуумі
Додано: Суб 10 лис, 2018 12:46
не знаю как можно на еду тратить в месяц меньше 20к. это курицей наколотой давиться? чу
Додано: Суб 10 лис, 2018 13:08
Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц
Чего в месяц, в день 20000! Это чего, ещё дома готовить? Чу
Додано: Суб 10 лис, 2018 13:11
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