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Стало відомо, скільки українці
витрачають на їжу щомісяця

Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяця
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 09:30

Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяця

Пропонуємо до обговорення:
Середньостатистичний українець витрачає на продукти 3086 грн на місяць.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяця.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 09:30

Напевно це статистика від реви.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 10:47

Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц

Пенсія 1425 грв. На їжу 3086 грв. На опалення 1200 грв. Інші комунальні 450 грв. На ліки 200 грв. Арихметика від Держстату.
ricardo
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 11:45

Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц

ricardo написав:Пенсія 1425 грв. На їжу 3086 грв. На опалення 1200 грв. Інші комунальні 450 грв. На ліки 200 грв. Арихметика від Держстату.
По вашому в Україні самі пенсіонери? Мова ж про середньостатистичного пересічного в вакуумі
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 12:46

не знаю как можно на еду тратить в месяц меньше 20к. это курицей наколотой давиться? чу
tyson20072007
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 13:08

Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц

tyson20072007 написав:не знаю как можно на еду тратить в месяц меньше 20к. это курицей наколотой давиться? чу
Чего в месяц, в день 20000! Это чего, ещё дома готовить? Чу
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 13:11

  tyson20072007 написав:не знаю как можно на еду тратить в месяц меньше 20к. это курицей наколотой давиться? чу

20к на человека в месяц - это питаться исключительно в ресторанах.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 13:26

Это без обеда на работе?
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:05

  tyson20072007 написав:не знаю как можно на еду тратить в месяц меньше 20к. это курицей наколотой давиться? чу

Вчера бабуля(около 80-ти лет) покупала котам бычки. Сама себе три года рыбу не брала.
Есть такая крупа, сечка называется, или пшеничка. Она очень дешевая. Вот на ней большинство и сидит. Даже хлеб сейчас очень дорогой.
А за курицу наколотую драться будут, если нашару раздавать.
У меня в день в магазин сходить меньше 500 грн не получается. Ну если на пшеничке сидеть, то на 50 грн можно жировать. Пшеничка, соль и олийка, чтобы в заднице не ссохлось.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:40

Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц

Дома готовим, чтоб химии как можно меньше употреблять, меньше денег идет.
Без маргаринов и имитаторов! На днях обманули в супермаркете маргарин вместо масла продали я так расстроилась - упаковка как у масла была.
Juna
 
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