Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяця

p_a_l
ну коти не свині. все не сожруть:lol:
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 10 лис, 2018 14:47
p_a_l
ну коти не свині. все не сожруть:lol:
«После ресторана, боулинга и караоке только в бане Галя поняла, почему ей не надо было ни за что платить»…Гришковец.
Додано: Суб 10 лис, 2018 15:02
Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц
Для хорошего, полезного и сбалансированного рациона с фруктами, рыбой, мясом, хорошим сыром и т.д. на человека в Киеве нужно порядка 4500-5000 грн. Естественно, при приготовлении всего дома самостоятельно. Если питаться обычными продуктами, ограничивать себя в фруктах- то можно вложиться до 3500-4000грн, наверное. Это факты, которые легко высчитать по кредитке и тратам в месяц. Чес про 10к-20к на человека является бредом или понтами дешевыми, который даже не нужно обсуждать
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: Суб 10 лис, 2018 15:08
От 10к в месяц на человека - это если добавить всякие элитные продукты, вроде красной икры, ягоды голубики, всякие элитные сыры, и питаться частично в ресторанах и службах доставки еды из ресторанов домой.
Додано: Суб 10 лис, 2018 15:26
Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц
Живу один. Киев. 95% всех продуктов покупаю в Варусе. Поэтому легко проследить свои траты на их сайте. Вне дома питаюсь редко. с 1 января по сегодня 47к. Там ещё сигареты и алкоголь, бытовая химия. При этом особо не готовлю и не сказал бы что в чём-то себе отказываю, разве что дорогие сыры, колбасы, и красную рыбу очень редко беру. О каких 20к в месяц тут рассказывают непонятно.
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