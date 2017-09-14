Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяця

У вас какие-то странные понятия о ресторанах. Нормальный обед в приличном ресторане будет стоить 10-15 тыс на нескольких людей за один раз!!
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 10 лис, 2018 14:16
Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц
Додано: Суб 10 лис, 2018 14:18
Брехня! Ми з жінкою на двох витрачаємо на їжу приблизно 160 доларів на місяць. І ні в чому собі не відмовляємо. Таке враження, що статистику збирали у Київі у найдорожчіх магазинах.
Додано: Суб 10 лис, 2018 14:40
Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц
Дома готовим, чтоб химии как можно меньше употреблять, меньше денег идет.
Без маргаринов и имитаторов! На днях обманули в супермаркете маргарин вместо масла продали я так расстроилась - упаковка как у масла была.
Додано: Суб 10 лис, 2018 14:47
p_a_l
ну коти не свині. все не сожруть:lol:
«После ресторана, боулинга и караоке только в бане Галя поняла, почему ей не надо было ни за что платить»…Гришковец.
Додано: Суб 10 лис, 2018 15:02
Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц
Для хорошего, полезного и сбалансированного рациона с фруктами, рыбой, мясом, хорошим сыром и т.д. на человека в Киеве нужно порядка 4500-5000 грн. Естественно, при приготовлении всего дома самостоятельно. Если питаться обычными продуктами, ограничивать себя в фруктах- то можно вложиться до 3500-4000грн, наверное. Это факты, которые легко высчитать по кредитке и тратам в месяц. Чес про 10к-20к на человека является бредом или понтами дешевыми, который даже не нужно обсуждать
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: Суб 10 лис, 2018 15:04
Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц
на семью где-то 5т грн в неделю уходит
Додано: Суб 10 лис, 2018 15:08
От 10к в месяц на человека - это если добавить всякие элитные продукты, вроде красной икры, ягоды голубики, всякие элитные сыры, и питаться частично в ресторанах и службах доставки еды из ресторанов домой.
Додано: Суб 10 лис, 2018 15:26
Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц
Живу один. Киев. 95% всех продуктов покупаю в Варусе. Поэтому легко проследить свои траты на их сайте. Вне дома питаюсь редко. с 1 января по сегодня 47к. Там ещё сигареты и алкоголь, бытовая химия. При этом особо не готовлю и не сказал бы что в чём-то себе отказываю, разве что дорогие сыры, колбасы, и красную рыбу очень редко беру. О каких 20к в месяц тут рассказывают непонятно.
Додано: Суб 10 лис, 2018 16:29
Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц
За 10 месяцев 47 к? Это по 4700 каждый месяц? Жалко вас, товарисчь!
Это каждый день тратить по 150 гривен на еду У вас одноразовое питание в день? Потому что если вы питаетесь 3 раза в день, то выходит, один прием пищи - 50 гривен. А если и сигареты покупаете - и то, меньше.
Не расскажите, что можно поесть на 50 гривен? Гречки с сосисками?)
Додано: Суб 10 лис, 2018 17:19
Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц
Жалко скорее вас. На 5000 грн в месяц вполне можно полноценно питаться, качественными продуктами, естественно, если все самостоятельно готовить. При желании, конечно, можно тратить и 20 000 и больше, но заявления, будто 20 000 это минимум - скорее дешёвые понты прыщавого юнца на содержании родителей.
|