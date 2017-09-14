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Стало відомо, скільки українці
витрачають на їжу щомісяця

Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяця
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:47

p_a_l

ну коти не свині. все не сожруть:lol:
«После ресторана, боулинга и караоке только в бане Галя поняла, почему ей не надо было ни за что платить»…Гришковец.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 15:02

Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц

Для хорошего, полезного и сбалансированного рациона с фруктами, рыбой, мясом, хорошим сыром и т.д. на человека в Киеве нужно порядка 4500-5000 грн. Естественно, при приготовлении всего дома самостоятельно. Если питаться обычными продуктами, ограничивать себя в фруктах- то можно вложиться до 3500-4000грн, наверное. Это факты, которые легко высчитать по кредитке и тратам в месяц. Чес про 10к-20к на человека является бредом или понтами дешевыми, который даже не нужно обсуждать
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 15:08

  SMOKE написав:Для хорошего, полезного и сбалансированного рациона с фруктами, рыбой, мясом, хорошим сыром на человека в Киеве нужно порядка 4500-5000 грн. Если питаться обычными продуктами, ограничивать себя в фруктах- то можно вложиться до 3500-4000грн, наверное. Это факты, которые легко высчитать по кредитке и тратам в месяц. Чес про 10к-20к на человека является бредом или понтами дешевыми, который даже не нужно обсуждать

От 10к в месяц на человека - это если добавить всякие элитные продукты, вроде красной икры, ягоды голубики, всякие элитные сыры, и питаться частично в ресторанах и службах доставки еды из ресторанов домой.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 15:26

Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц

Живу один. Киев. 95% всех продуктов покупаю в Варусе. Поэтому легко проследить свои траты на их сайте. Вне дома питаюсь редко. с 1 января по сегодня 47к. Там ещё сигареты и алкоголь, бытовая химия. При этом особо не готовлю и не сказал бы что в чём-то себе отказываю, разве что дорогие сыры, колбасы, и красную рыбу очень редко беру. О каких 20к в месяц тут рассказывают непонятно.
flashgingo
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