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Стало відомо, скільки українці
витрачають на їжу щомісяця

Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяця
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:16

Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц

  safonovstanislav написав:20к на человека в месяц - это питаться исключительно в ресторанах.


У вас какие-то странные понятия о ресторанах. Нормальный обед в приличном ресторане будет стоить 10-15 тыс на нескольких людей за один раз!!
deniszhushman
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:18

Брехня! Ми з жінкою на двох витрачаємо на їжу приблизно 160 доларів на місяць. І ні в чому собі не відмовляємо. Таке враження, що статистику збирали у Київі у найдорожчіх магазинах.
jekanewday
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:40

Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц

Дома готовим, чтоб химии как можно меньше употреблять, меньше денег идет.
Без маргаринов и имитаторов! На днях обманули в супермаркете маргарин вместо масла продали я так расстроилась - упаковка как у масла была.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:47

p_a_l

ну коти не свині. все не сожруть:lol:
«После ресторана, боулинга и караоке только в бане Галя поняла, почему ей не надо было ни за что платить»…Гришковец.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 15:02

Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц

Для хорошего, полезного и сбалансированного рациона с фруктами, рыбой, мясом, хорошим сыром и т.д. на человека в Киеве нужно порядка 4500-5000 грн. Естественно, при приготовлении всего дома самостоятельно. Если питаться обычными продуктами, ограничивать себя в фруктах- то можно вложиться до 3500-4000грн, наверное. Это факты, которые легко высчитать по кредитке и тратам в месяц. Чес про 10к-20к на человека является бредом или понтами дешевыми, который даже не нужно обсуждать
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 15:04

Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц

на семью где-то 5т грн в неделю уходит
Hercules
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 15:08

  SMOKE написав:Для хорошего, полезного и сбалансированного рациона с фруктами, рыбой, мясом, хорошим сыром на человека в Киеве нужно порядка 4500-5000 грн. Если питаться обычными продуктами, ограничивать себя в фруктах- то можно вложиться до 3500-4000грн, наверное. Это факты, которые легко высчитать по кредитке и тратам в месяц. Чес про 10к-20к на человека является бредом или понтами дешевыми, который даже не нужно обсуждать

От 10к в месяц на человека - это если добавить всякие элитные продукты, вроде красной икры, ягоды голубики, всякие элитные сыры, и питаться частично в ресторанах и службах доставки еды из ресторанов домой.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 15:26

Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц

Живу один. Киев. 95% всех продуктов покупаю в Варусе. Поэтому легко проследить свои траты на их сайте. Вне дома питаюсь редко. с 1 января по сегодня 47к. Там ещё сигареты и алкоголь, бытовая химия. При этом особо не готовлю и не сказал бы что в чём-то себе отказываю, разве что дорогие сыры, колбасы, и красную рыбу очень редко беру. О каких 20к в месяц тут рассказывают непонятно.
flashgingo
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 16:29

Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц

  flashgingo написав:с 1 января по сегодня 47к.


За 10 месяцев 47 к? Это по 4700 каждый месяц? Жалко вас, товарисчь!

Это каждый день тратить по 150 гривен на еду :) У вас одноразовое питание в день? Потому что если вы питаетесь 3 раза в день, то выходит, один прием пищи - 50 гривен. А если и сигареты покупаете - и то, меньше.

Не расскажите, что можно поесть на 50 гривен? Гречки с сосисками?)
deniszhushman
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 17:19

Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц

deniszhushman написав:
  flashgingo написав:с 1 января по сегодня 47к.


За 10 месяцев 47 к? Это по 4700 каждый месяц? Жалко вас, товарисчь!

Это каждый день тратить по 150 гривен на еду :) У вас одноразовое питание в день? Потому что если вы питаетесь 3 раза в день, то выходит, один прием пищи - 50 гривен. А если и сигареты покупаете - и то, меньше.

Не расскажите, что можно поесть на 50 гривен? Гречки с сосисками?)
Жалко скорее вас. На 5000 грн в месяц вполне можно полноценно питаться, качественными продуктами, естественно, если все самостоятельно готовить. При желании, конечно, можно тратить и 20 000 и больше, но заявления, будто 20 000 это минимум - скорее дешёвые понты прыщавого юнца на содержании родителей. :mrgreen:
Faceless
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