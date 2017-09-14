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Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяця
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 10 лис, 2018 17:21
Faceless написав:
На 5000 грн в месяц вполне можно полноценно питаться
Чем ты питаешься? Сосисками с макаронами и макароны с сосисками? Вряд ли, вы можете позволить себе что-то более за эти деньги
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deniszhushman
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Додано: Суб 10 лис, 2018 17:34
deniszhushman написав: flashgingo написав:
с 1 января по сегодня 47к.
За 10 месяцев 47 к? Это по 4700 каждый месяц? Жалко вас, товарисчь!
Это каждый день тратить по 150 гривен на еду
У вас одноразовое питание в день? Потому что если вы питаетесь 3 раза в день, то выходит, один прием пищи - 50 гривен. А если и сигареты покупаете - и то, меньше.
Не расскажите, что можно поесть на 50 гривен? Гречки с сосисками?)
На 50 грн за 1 приём пищи 1 человек вполне может хорошо питаться дома. Кстати, теоретик Вы наш, кило гречки стоит всего 15 грн и вряд ли Вы её съедите за неделю в 1 лицо.
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Додано: Суб 10 лис, 2018 17:50
deniszhushman написав: Faceless написав:
На 5000 грн в месяц вполне можно полноценно питаться
Чем ты питаешься? Сосисками с макаронами и макароны с сосисками? Вряд ли, вы можете позволить себе что-то более за эти деньги
Да, точно прыщавый юнец
Уроки сделать не забудь
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