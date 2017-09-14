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Стало відомо, скільки українці
витрачають на їжу щомісяця

Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяця
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 17:21

Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц

  Faceless написав:На 5000 грн в месяц вполне можно полноценно питаться


Чем ты питаешься? Сосисками с макаронами и макароны с сосисками? Вряд ли, вы можете позволить себе что-то более за эти деньги :D
deniszhushman
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 17:34

  deniszhushman написав:
  flashgingo написав:с 1 января по сегодня 47к.


За 10 месяцев 47 к? Это по 4700 каждый месяц? Жалко вас, товарисчь!

Это каждый день тратить по 150 гривен на еду :) У вас одноразовое питание в день? Потому что если вы питаетесь 3 раза в день, то выходит, один прием пищи - 50 гривен. А если и сигареты покупаете - и то, меньше.

Не расскажите, что можно поесть на 50 гривен? Гречки с сосисками?)


На 50 грн за 1 приём пищи 1 человек вполне может хорошо питаться дома. Кстати, теоретик Вы наш, кило гречки стоит всего 15 грн и вряд ли Вы её съедите за неделю в 1 лицо.
flashgingo
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 17:50

Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц

deniszhushman написав:
  Faceless написав:На 5000 грн в месяц вполне можно полноценно питаться


Чем ты питаешься? Сосисками с макаронами и макароны с сосисками? Вряд ли, вы можете позволить себе что-то более за эти деньги :D
Да, точно прыщавый юнец
Уроки сделать не забудь :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 18:56

интерсно, а почему тогда прожиточный минимум значительно меньше? ведь человеку кроме еды нужна ещё и одежда + пару тысяч на оплату жилья и т.д. и т.п.
Cler
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 19:05

flashgingo Правильно всё говорите! 50 грн за 1 приём пищи- 1 человек, три раза в день- 150 грн, и соответственно на двоих 300 грн в день. То есть минимум 9000 грн в месяц на самую скромную семью из двух человек уходит чисто на унитаз. И естественно без продуктовых изысков типа икры, красный рыбы, пармезанов и тд. Не бухая и не куря, если всё готовить дома самому, не покупая ничего в кулинарии или полуфабрикатах. А на это нужно ещё иметь время и должные навыки готовки. А если времени не всегда хватает, то заход в магазин за продуктами может влететь и в 400-500 гривен запросто. Но меньше 300 у меня лично никогда не получается. Правда я не ем картошку, макароны, каши и хлеб вообще. Основной рацион питания- это мясо, птица, рыба, яйца, грибы, сыры, молочка и салаты.
ASDF
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 19:11

Cler Совершенно согласен с Вами. Люди, которые никогда не жили самостоятельно, или за которых всё делают другие члены семьи, или прислуга, обычно забывают про необходимость некоторых бытовых "мелочей". Таких как чистящие, моющие, различную бытовую химию, шампуни, зубные пасты, дезодоранты, крема и тд. и тп. А на это тоже постоянно уходит масса денег. Ну а про женскую косметику, гигиену и прочее, я думаю рассказывать не стоит вообще : )
ASDF
 
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