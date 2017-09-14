Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяця

Додано: Суб 10 лис, 2018 19:05

flashgingo Правильно всё говорите! 50 грн за 1 приём пищи- 1 человек, три раза в день- 150 грн, и соответственно на двоих 300 грн в день. То есть минимум 9000 грн в месяц на самую скромную семью из двух человек уходит чисто на унитаз. И естественно без продуктовых изысков типа икры, красный рыбы, пармезанов и тд. Не бухая и не куря, если всё готовить дома самому, не покупая ничего в кулинарии или полуфабрикатах. А на это нужно ещё иметь время и должные навыки готовки. А если времени не всегда хватает, то заход в магазин за продуктами может влететь и в 400-500 гривен запросто. Но меньше 300 у меня лично никогда не получается. Правда я не ем картошку, макароны, каши и хлеб вообще. Основной рацион питания- это мясо, птица, рыба, яйца, грибы, сыры, молочка и салаты.