Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяця

Чем ты питаешься? Сосисками с макаронами и макароны с сосисками? Вряд ли, вы можете позволить себе что-то более за эти деньги
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 10 лис, 2018 17:21
Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц
Додано: Суб 10 лис, 2018 17:34
На 50 грн за 1 приём пищи 1 человек вполне может хорошо питаться дома. Кстати, теоретик Вы наш, кило гречки стоит всего 15 грн и вряд ли Вы её съедите за неделю в 1 лицо.
Додано: Суб 10 лис, 2018 17:50
Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц
Да, точно прыщавый юнец
Уроки сделать не забудь
Додано: Суб 10 лис, 2018 18:56
интерсно, а почему тогда прожиточный минимум значительно меньше? ведь человеку кроме еды нужна ещё и одежда + пару тысяч на оплату жилья и т.д. и т.п.
Додано: Суб 10 лис, 2018 19:05
flashgingo Правильно всё говорите! 50 грн за 1 приём пищи- 1 человек, три раза в день- 150 грн, и соответственно на двоих 300 грн в день. То есть минимум 9000 грн в месяц на самую скромную семью из двух человек уходит чисто на унитаз. И естественно без продуктовых изысков типа икры, красный рыбы, пармезанов и тд. Не бухая и не куря, если всё готовить дома самому, не покупая ничего в кулинарии или полуфабрикатах. А на это нужно ещё иметь время и должные навыки готовки. А если времени не всегда хватает, то заход в магазин за продуктами может влететь и в 400-500 гривен запросто. Но меньше 300 у меня лично никогда не получается. Правда я не ем картошку, макароны, каши и хлеб вообще. Основной рацион питания- это мясо, птица, рыба, яйца, грибы, сыры, молочка и салаты.
Додано: Суб 10 лис, 2018 19:11
Cler Совершенно согласен с Вами. Люди, которые никогда не жили самостоятельно, или за которых всё делают другие члены семьи, или прислуга, обычно забывают про необходимость некоторых бытовых "мелочей". Таких как чистящие, моющие, различную бытовую химию, шампуни, зубные пасты, дезодоранты, крема и тд. и тп. А на это тоже постоянно уходит масса денег. Ну а про женскую косметику, гигиену и прочее, я думаю рассказывать не стоит вообще : )
Додано: Суб 10 лис, 2018 20:47
Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц
Я сейчас живу сам и на еду трачу явно меньше 5к в месяц. При том что затариваюсь не особо глядя на цены - накидал в корзину что понравилось, цыкнул карточкой и вперед (разве что икру и дорогие деликатесы покупаю редко). При том что немалая доля - алкогольные напитки.
Единственное что осторожничаю чтобы снова не перевалить за 100 кг, поэтому стараюсь овощей и фруктов побольше, жирного поменьше, мучного вообще не ем.
Додано: Суб 10 лис, 2018 21:08
Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц
Додано: Суб 10 лис, 2018 21:10
Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц
конечно затраты на женские разные аксессуары а особенно затраты на детей - это уже совершенно другая история.
Додано: Суб 10 лис, 2018 21:17
Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц
Таки поболее, и мужчине нужно стирать, мыть посуду, периодически делать уборку
|