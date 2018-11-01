Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяця

Совершенно верно.А в наш прожиточный минимум еда,видимо,не входит,как и одежда.Ну,может еда определяется по концлагерному минимуму,для пенсионеров,по крайней мере,Гнойсманам виднее...
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 10 лис, 2018 23:27
Совершенно верно.А в наш прожиточный минимум еда,видимо,не входит,как и одежда.Ну,может еда определяется по концлагерному минимуму,для пенсионеров,по крайней мере,Гнойсманам виднее...
Додано: Нед 11 лис, 2018 00:06
Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц
2 кг порошка - 80-100 грн, мне хватает на полгода-год. литр фейри для посуды - 40 гр, мне хватает на квартал. и так далее. картриджи для бритвы разве чуть выбиваются по цене. пусть я не эталон аккуратности, но в 1200 вложусь. кто-то в полтора-два раза больше, это все равно 200 грн в месяц и в свете разговоров о суммах порядка 5000 не особо существенно.
Додано: Нед 11 лис, 2018 00:10
почему минимум меньше чем среднее значение? это замечательный и умный вопрос. добавьте еще что-то плохое про порошенко и вы отличный агитатор за действующую власть ))
|