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Стало відомо, скільки українці
витрачають на їжу щомісяця

Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяця
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 23:27

  Cler написав:интерсно, а почему тогда прожиточный минимум значительно меньше? ведь человеку кроме еды нужна ещё и одежда + пару тысяч на оплату жилья и т.д. и т.п.

Совершенно верно.А в наш прожиточный минимум еда,видимо,не входит,как и одежда.Ну,может еда определяется по концлагерному минимуму,для пенсионеров,по крайней мере,Гнойсманам виднее...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 00:06

Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц

  Faceless написав:Таки поболее, и мужчине нужно стирать, мыть посуду, периодически делать уборку


2 кг порошка - 80-100 грн, мне хватает на полгода-год. литр фейри для посуды - 40 гр, мне хватает на квартал. и так далее. картриджи для бритвы разве чуть выбиваются по цене. пусть я не эталон аккуратности, но в 1200 вложусь. кто-то в полтора-два раза больше, это все равно 200 грн в месяц и в свете разговоров о суммах порядка 5000 не особо существенно.
galex
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 00:10

  Scotch написав:
  Cler написав:интерсно, а почему тогда прожиточный минимум значительно меньше? ведь человеку кроме еды нужна ещё и одежда + пару тысяч на оплату жилья и т.д. и т.п.

Совершенно верно.А в наш прожиточный минимум еда,видимо,не входит,как и одежда.Ну,может еда определяется по концлагерному минимуму,для пенсионеров,по крайней мере,Гнойсманам виднее...


почему минимум меньше чем среднее значение? это замечательный и умный вопрос. добавьте еще что-то плохое про порошенко и вы отличный агитатор за действующую власть ))
galex
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