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Стало відомо, скільки українці
витрачають на їжу щомісяця

Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяця
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 00:06

Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц

  Faceless написав:Таки поболее, и мужчине нужно стирать, мыть посуду, периодически делать уборку


2 кг порошка - 80-100 грн, мне хватает на полгода-год. литр фейри для посуды - 40 гр, мне хватает на квартал. и так далее. картриджи для бритвы разве чуть выбиваются по цене. пусть я не эталон аккуратности, но в 1200 вложусь. кто-то в полтора-два раза больше, это все равно 200 грн в месяц и в свете разговоров о суммах порядка 5000 не особо существенно.
galex
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 00:10

  Scotch написав:
  Cler написав:интерсно, а почему тогда прожиточный минимум значительно меньше? ведь человеку кроме еды нужна ещё и одежда + пару тысяч на оплату жилья и т.д. и т.п.

Совершенно верно.А в наш прожиточный минимум еда,видимо,не входит,как и одежда.Ну,может еда определяется по концлагерному минимуму,для пенсионеров,по крайней мере,Гнойсманам виднее...


почему минимум меньше чем среднее значение? это замечательный и умный вопрос. добавьте еще что-то плохое про порошенко и вы отличный агитатор за действующую власть ))
galex
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 01:22

Завжди дивує коли розповідають про витрати на харчування від 20 000 грн. на місяць...
Скільки ж грошей спускається в унітаз :lol:
Різні люди бувають й доходи різні але загалом 5-10 тис / міс. - досить нормальне та збалансоване харчування.

Форель (жива) - 190 грн / кг (+-80 грн. рибина)
Короп (живий) - 60 грн / кг (+-70 грн. рибина)

Сири типу "Брі", "Камамбер" - +- 40 грн за 125 грам.
Українські тверді сири 150-200 грн / кг.

Крупи +- 15 - 30 грн / кг

Овочі 10 - 50 грн / кг

Фрукти 5 - 100 грн / кг.

Філе куряче +- 100 грн / кг.

М'ясо +- 140 грн. / кг

***

Люблю страви домашнього приготування :wink: Й особливо вівсянку на ранок :roll:

P.S.: надмiр породжує пересит, пересит – нудьгу, нудьга ж – душевну тугу, а хто хворіє на це, того не назвеш здоровим. Григорій Сковорода.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 08:34

  deniszhushman написав:3000 грн в мес? Это хлеб/вода и мивина?

Это для какого колхоза статья? Трачу не меньше 15к грн в месяц на еду, без учёта ресторанов


Килограмм мяса стоит около 150 грн. На 15 тыс. грн. можно купить 100 кг мяса - более 3 кг в день. Это что за рапторы тут собрались, которые в день могут не глядя 3 с лишним кило мяса потребить?! :)

Почему то аккаунты тех, кто рассказывает о минимуме на еду 15-20 тыс. грн. в месяц образовались в 2018 году, а один даже вчера? Откуда они?
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 09:30

А мы вообще минимум тратим на еду только хлеб покупаем да крупы , овощи все с огорода , свежую рыбу ловим сами т.к. речка под домом , грибы собираем , ягоды: малина лесная , ожина , клубника лесная ,черника , земляника то-же все с леса . В лесу растут хорошие орехи - лещина , а во дворе грецкие орехи . В саду полно разных яблонь, груш , абрикос , вишен , слив , шелковица и др. Есть корова , свиньи , коптим сами мясо и сало или в банки , коптим рыбу особенно вкусные сомы и лещи . В печи сушим рыбу на зиму то-же класс , да и вяленые лещи то-же неплохо. Чаи не покупаем то-же сами сушим из ягод и трав. Дрова сами возим и пилим т.к лес рядом , а газ только на приготовление еды . В итоге расходы только за хоз товары , свет и немного газ .
makishin60
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