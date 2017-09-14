Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяця

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 лис, 2018 14:05
Faceless написав: Cler написав: ST_11 написав:
Фрукти 5 грн / кг
а какие фрукты и где в Киеве сейчас можно купить по 5 грн. за 1 кг?...
То не в Киеве
Очевидно, яблоки на рынке
сегодня в "билле" брал отличные красные крупные яблоки па 4.99.
если уж на то пошло
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