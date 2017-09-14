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Стало відомо, скільки українці
витрачають на їжу щомісяця

Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяця
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 14:05

  Faceless написав:
Cler написав:
  ST_11 написав:Фрукти 5 грн / кг

а какие фрукты и где в Киеве сейчас можно купить по 5 грн. за 1 кг?...
То не в Киеве
Очевидно, яблоки на рынке

сегодня в "билле" брал отличные красные крупные яблоки па 4.99.
если уж на то пошло :)
19yuriy91
 
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