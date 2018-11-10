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Стало відомо, скільки українці
витрачають на їжу щомісяця

Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяця
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 14:05

  Faceless написав:
Cler написав:
  ST_11 написав:Фрукти 5 грн / кг

а какие фрукты и где в Киеве сейчас можно купить по 5 грн. за 1 кг?...
То не в Киеве
Очевидно, яблоки на рынке

сегодня в "билле" брал отличные красные крупные яблоки па 4.99.
если уж на то пошло :)
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:39

  Faceless написав:
Cler написав:
  ST_11 написав:Фрукти 5 грн / кг

а какие фрукты и где в Киеве сейчас можно купить по 5 грн. за 1 кг?...

То не в Киеве
Очевидно, яблоки на рынке

а зачем тогда писать фрукты (во множественном числе) если кроме яблок других фруктов по такой цене нет? да и яблоки буквально через 2-3 недели будут стоить значительно дороже...

месяц назад на базаре в Виницкой области действительно можно было купить яблоки по 5 грн., но на этой неделе они уже были минимум по 7 грн.
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:59

Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц

Cler написав:
  Faceless написав:
Cler написав:[quote="4495997:ST_11"]Фрукти 5 грн / кг

а какие фрукты и где в Киеве сейчас можно купить по 5 грн. за 1 кг?...

То не в Киеве
Очевидно, яблоки на рынке

а зачем тогда писать фрукты (во множественном числе) если кроме яблок других фруктов по такой цене нет? да и яблоки буквально через 2-3 недели будут стоить значительно дороже...

месяц назад на базаре в Виницкой области действительно можно было купить яблоки по 5 грн., но на этой неделе они уже были минимум по 7 грн.[/quote]

Там же написано 5-100 грн. Потому и "фрукты".
Да и писали выше, что и в Киеве есть такие цены.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 17:24

  Faceless написав:Да и писали выше, что и в Киеве есть такие цены.

опять же множественное число, а на самом деле это акционная цена с ограниченным сроком действия на один сорт яблок, по которой вряд ли стоит делать обобщения. кроме того "писали выше", что яблоки оличные, а они в лучшем случае тянут на первый сорт...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 22:51

  Cler написав:
  ST_11 написав:Фрукти 5 грн / кг

а какие фрукты и где в Киеве сейчас можно купить по 5 грн. за 1 кг?...

Упс...
Мабуть людина думає, що люди які харчуються не "мівіною" й вміють користуватись інтернетом живуть лише в столиці :lol:

Ціну 5 грн. / кг написав бо на днях купляв хороші яблука саме за таку ціну.

Зображення

Гм... А якщо в моєму пості була би ціна яблук 25 грн. / кг то це б кардинально змінило загальні місячні видатки?

  Cler написав:
  Faceless написав:Да и писали выше, что и в Киеве есть такие цены.

опять же множественное число, а на самом деле это акционная цена с ограниченным сроком действия на один сорт яблок, по которой вряд ли стоит делать обобщения. кроме того "писали выше", что яблоки оличные, а они в лучшем случае тянут на первый сорт...


Для загального розвитку: клац

Зображення :wink:

Для себе вважаю цю тему для обговорення закритою.
ST_11
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