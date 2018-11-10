Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяця

Додано: Нед 11 лис, 2018 16:59

Cler написав: Faceless написав: Cler написав: [quote="4495997:ST_11"]Фрукти 5 грн / кг

а какие фрукты и где в Киеве сейчас можно купить по 5 грн. за 1 кг?... а какие фрукты и где в Киеве сейчас можно купить по 5 грн. за 1 кг?...

То не в Киеве

Очевидно, яблоки на рынке То не в КиевеОчевидно, яблоки на рынке

а зачем тогда писать фрукты (во множественном числе) если кроме яблок других фруктов по такой цене нет? да и яблоки буквально через 2-3 недели будут стоить значительно дороже...месяц назад на базаре в Виницкой области действительно можно было купить яблоки по 5 грн., но на этой неделе они уже были минимум по 7 грн.[/quote]Там же написано 5-100 грн. Потому и "фрукты".Да и писали выше, что и в Киеве есть такие цены.