Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяця

сегодня в "билле" брал отличные красные крупные яблоки па 4.99.
если уж на то пошло
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Додано: Нед 11 лис, 2018 14:05
Додано: Нед 11 лис, 2018 16:39
а зачем тогда писать фрукты (во множественном числе) если кроме яблок других фруктов по такой цене нет? да и яблоки буквально через 2-3 недели будут стоить значительно дороже...
месяц назад на базаре в Виницкой области действительно можно было купить яблоки по 5 грн., но на этой неделе они уже были минимум по 7 грн.
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Нед 11 лис, 2018 16:59
Re: Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяц
а зачем тогда писать фрукты (во множественном числе) если кроме яблок других фруктов по такой цене нет? да и яблоки буквально через 2-3 недели будут стоить значительно дороже...
месяц назад на базаре в Виницкой области действительно можно было купить яблоки по 5 грн., но на этой неделе они уже были минимум по 7 грн.[/quote]
Там же написано 5-100 грн. Потому и "фрукты".
Да и писали выше, что и в Киеве есть такие цены.
Додано: Нед 11 лис, 2018 17:24
опять же множественное число, а на самом деле это акционная цена с ограниченным сроком действия на один сорт яблок, по которой вряд ли стоит делать обобщения. кроме того "писали выше", что яблоки оличные, а они в лучшем случае тянут на первый сорт...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Нед 11 лис, 2018 22:51
Упс...
Мабуть людина думає, що люди які харчуються не "мівіною" й вміють користуватись інтернетом живуть лише в столиці
Ціну 5 грн. / кг написав бо на днях купляв хороші яблука саме за таку ціну.
Гм... А якщо в моєму пості була би ціна яблук 25 грн. / кг то це б кардинально змінило загальні місячні видатки?
Для загального розвитку:
Для себе вважаю цю тему для обговорення закритою.
Додано: Нед 11 лис, 2018 23:59
Из мезозоя, намедни оттаяли и решили наконец насытится после продолжительного поста.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 12 лис, 2018 00:07
Почему же, если грамотно то можно и рыбку свежую, лосося к примеру прикупить за 179.90 грн. кг - тушка в "Метро". А можно и на 30к-50к "питаться", выкидывая половину тюками в мусор, правда бомжам тоже нужно питаться. Какая никакая социальная поддержка.
Black Jack - White Business
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