Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяця
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Faceless написав:Да и писали выше, что и в Киеве есть такие цены.
опять же множественное число, а на самом деле это акционная цена с ограниченным сроком действия на один сорт яблок, по которой вряд ли стоит делать обобщения. кроме того "писали выше", что яблоки оличные, а они в лучшем случае тянут на первый сорт...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
а какие фрукты и где в Киеве сейчас можно купить по 5 грн. за 1 кг?...
Упс... Мабуть людина думає, що люди які харчуються не "мівіною" й вміють користуватись інтернетом живуть лише в столиці
Ціну 5 грн. / кг написав бо на днях купляв хороші яблука саме за таку ціну.
Гм... А якщо в моєму пості була би ціна яблук 25 грн. / кг то це б кардинально змінило загальні місячні видатки?
Cler написав:
Faceless написав:Да и писали выше, что и в Киеве есть такие цены.
опять же множественное число, а на самом деле это акционная цена с ограниченным сроком действия на один сорт яблок, по которой вряд ли стоит делать обобщения. кроме того "писали выше", что яблоки оличные, а они в лучшем случае тянут на первый сорт...
deniszhushman написав:3000 грн в мес? Это хлеб/вода и мивина?
Почему же, если грамотно то можно и рыбку свежую, лосося к примеру прикупить за 179.90 грн. кг - тушка в "Метро". А можно и на 30к-50к "питаться", выкидывая половину тюками в мусор, правда бомжам тоже нужно питаться. Какая никакая социальная поддержка.