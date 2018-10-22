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Представлено повністю бездротові навушники Xiaomi Mi...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 10 лис, 2018 09:33
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Xiaomi під власним брендом Mi випустила нові повністю бездротові навушники. Новинка називається Mi AirDots Youth Edition і буде конкурувати безпосередньо з лідером ринку Apple AirPods.
Дивися повний текст Представлено повністю бездротові навушники Xiaomi Mi AirDots за $29
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R2
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Додано: Суб 10 лис, 2018 14:37
Новинка? Давно о беспроводных таких слышала.
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Juna
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