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Представлено повністю бездротові
навушники Xiaomi Mi...

Представлено повністю бездротові навушники Xiaomi Mi...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 09:33

Представлено повністю бездротові навушники Xiaomi Mi...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Xiaomi під власним брендом Mi випустила нові повністю бездротові навушники. Новинка називається Mi AirDots Youth Edition і буде конкурувати безпосередньо з лідером ринку Apple AirPods.

Дивися повний текст Представлено повністю бездротові навушники Xiaomi Mi AirDots за $29.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:37

Новинка? Давно о беспроводных таких слышала.
Juna
 
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