Представлено повністю бездротові навушники Xiaomi Mi...
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viktor_14_03_00 написав:У мене на ми а1 версия блютуз 4.2 , так что они не смогут соединяться ?)
Конечно смогут.
Хiaomi Mi AirDots оснащены последним поколением Bluetooth, 5.0, который, конечно же, совместим с предыдущими, поэтому вы также можете использовать их со старыми смартфонами. Новый модуль Bluetooth 5.0 даст более низкое потребление энергии, более длительный рабочий диапазон и менее нарушенный сигнал, так что будет меньше помех, более стабильный и четкий сигнал.