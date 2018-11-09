Державна фіскальна служба поінформувала, що з початку 2018 року було завезено понад 200 тис. автомобілів з іноземною реєстрацією.
Дивися повний текст У ДФС розповіли, скільки авто на \"єврономерах\" завезли в Україну цього року.
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Додано: Суб 10 лис, 2018 12:51
У ДФС розповіли, скільки авто на "єврономерах" завезли в...
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Дивися повний текст У ДФС розповіли, скільки авто на \"єврономерах\" завезли в Україну цього року.
Додано: Суб 10 лис, 2018 12:51
І що, оці, хто порушив строк "транзиту", теж можуть розмитнити їх зі знижкою? Чи може вони мають сплатити якісь штрафи? Чи на це всім насрати?
Додано: Суб 10 лис, 2018 16:07
Платять штраф 8500 грв і розмитнюють.
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