RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Додатковий дохід:
скільки можна заробити

Додатковий дохід: скільки можна заробити
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:49

Додатковий дохід: скільки можна заробити

Пропонуємо до обговорення:
Середня зарплата в Україні - 9042 грн.

Дивися повний текст Додатковий дохід: скільки можна заробити.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85534
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:49

а Донецкая – лидер по зарплатам выше 9000 грн.


Это чтоб не сепаратировали или чтоб на ту сторону не ушли?

Или всё таки не дотационная область?
27661
Аватар користувача
 
Повідомлень: 978
З нами з: 14.08.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу щомісяця 1, 2
R2 » Суб 10 лис, 2018 09:30
13 369
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 лис, 2018 15:26
flashgingo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 412, 413, 414
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
4131 210506
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 лис, 2018 14:15
27661
У ДФС розповіли, скільки авто на "єврономерах" завезли в...
R2 » Суб 10 лис, 2018 12:51
1 40
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 лис, 2018 12:51
0mage0

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.