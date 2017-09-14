Середня зарплата в Україні - 9042 грн.
Дивися повний текст Додатковий дохід: скільки можна заробити.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 10 лис, 2018 14:49
Додатковий дохід: скільки можна заробити
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Дивися повний текст Додатковий дохід: скільки можна заробити.
Додано: Суб 10 лис, 2018 14:49
Это чтоб не сепаратировали или чтоб на ту сторону не ушли?
Или всё таки не дотационная область?
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