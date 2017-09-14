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Додатковий дохід:
скільки можна заробити

Додатковий дохід: скільки можна заробити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:49

Додатковий дохід: скільки можна заробити

Пропонуємо до обговорення:
Середня зарплата в Україні - 9042 грн.

Дивися повний текст Додатковий дохід: скільки можна заробити.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 23:30

Хватит рассказывать байки про среднюю зарплату в 9000 гривен.Во-первых нужно уточнять-это без вычета налогов,и только в Киеве.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 00:05

Дополнительный доход: сколько можно заработать - Таксист – 1000 грн в день.
Всем срочно в таксисты :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Эти что ли по штуке в день зарабатывают
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 02:14

Re: Додатковий дохід: скільки можна заробити

а самую низкую зарплату получают традиционно курьеры – не более 5000 грн.
....
Оператор call-центра – до 3500 гривен.

так 5000 или до 3500?
papchik
 
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