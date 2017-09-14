Середня зарплата в Україні - 9042 грн.
Дивися повний текст Додатковий дохід: скільки можна заробити.
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Додано: Суб 10 лис, 2018 14:49
Додатковий дохід: скільки можна заробити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Додатковий дохід: скільки можна заробити.
Додано: Суб 10 лис, 2018 23:30
Хватит рассказывать байки про среднюю зарплату в 9000 гривен.Во-первых нужно уточнять-это без вычета налогов,и только в Киеве.
Додано: Нед 11 лис, 2018 00:05
Дополнительный доход: сколько можно заработать - Таксист – 1000 грн в день.
Всем срочно в таксисты
Эти что ли по штуке в день зарабатывают
Додано: Нед 11 лис, 2018 02:14
Re: Додатковий дохід: скільки можна заробити
так 5000 или до 3500?
Додано: Нед 11 лис, 2018 11:27
Re: Додатковий дохід: скільки можна заробити
В Киеве даже после вычета налогов будет поболее
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