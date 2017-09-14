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Додатковий дохід:
скільки можна заробити

Додатковий дохід: скільки можна заробити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:49

Додатковий дохід: скільки можна заробити

Пропонуємо до обговорення:
Середня зарплата в Україні - 9042 грн.

Дивися повний текст Додатковий дохід: скільки можна заробити.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 23:30

Хватит рассказывать байки про среднюю зарплату в 9000 гривен.Во-первых нужно уточнять-это без вычета налогов,и только в Киеве.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 00:05

Дополнительный доход: сколько можно заработать - Таксист – 1000 грн в день.
Всем срочно в таксисты :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Эти что ли по штуке в день зарабатывают
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 02:14

Re: Додатковий дохід: скільки можна заробити

а самую низкую зарплату получают традиционно курьеры – не более 5000 грн.
....
Оператор call-центра – до 3500 гривен.

так 5000 или до 3500?
papchik
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 11:27

Re: Додатковий дохід: скільки можна заробити

Scotch написав:Хватит рассказывать байки про среднюю зарплату в 9000 гривен.Во-первых нужно уточнять-это без вычета налогов,и только в Киеве.
В Киеве даже после вычета налогов будет поболее
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:47

  Faceless написав:
Scotch написав:Хватит рассказывать байки про среднюю зарплату в 9000 гривен.Во-первых нужно уточнять-это без вычета налогов,и только в Киеве.
В Киеве даже после вычета налогов будет поболее

Это если на окружной постоять.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:57

Re: Додатковий дохід: скільки можна заробити

p_a_l написав:
  Faceless написав:
Scotch написав:Хватит рассказывать байки про среднюю зарплату в 9000 гривен.Во-первых нужно уточнять-это без вычета налогов,и только в Киеве.
В Киеве даже после вычета налогов будет поболее

Это если на окружной постоять.
Ну вам наверное виднее, что там на окружной. Хотя не знал, что они ещё и налоги платят.
Но как вернётесь оттуда, обратите внимание, что можно легально работать и зарабатывать, и поближе к центру, и 9000 грн на руки - ничем не примечательный уровень зарплат для Киева
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 17:05

  Faceless написав:
Scotch написав:Хватит рассказывать байки про среднюю зарплату в 9000 гривен.Во-первых нужно уточнять-это без вычета налогов,и только в Киеве.
В Киеве даже после вычета налогов будет поболее

Живите не в виртуальной реальности, а в реальной виртуальности
https://sovet.kidstaff.com.ua/question-1898164
https://www.obozrevatel.com/economics/z ... testyi.htm
3700- минимальная, с этой цифры отожмут налоги и на выходе будет 10000 грн для статистики на лоха.

А вот водитель киевпастранса получает 12000 грн, а если автобусс длинный с гармошкой то все 20000 грн. Это для того чтобы народ понимал за что он платит по 8 грн. И не только за пенсионеров.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 17:20

Re: Додатковий дохід: скільки можна заробити

p_a_l написав:
  Faceless написав:
Scotch написав:Хватит рассказывать байки про среднюю зарплату в 9000 гривен.Во-первых нужно уточнять-это без вычета налогов,и только в Киеве.
В Киеве даже после вычета налогов будет поболее

Живите не в виртуальной реальности, а в реальной виртуальности
https://sovet.kidstaff.com.ua/question-1898164
https://www.obozrevatel.com/economics/z ... testyi.htm
3700- минимальная, с этой цифры отожмут налоги и на выходе будет 10000 грн для статистики на лоха.

А вот водитель киевпастранса получает 12000 грн, а если автобусс длинный с гармошкой то все 20000 грн. Это для того чтобы народ понимал за что он платит по 8 грн. И не только за пенсионеров.
То вы решили как пример привести одни из самых низкооплачиваемых категорий - няни в госсадиках и учителя без надбавок? И что именно вы этим хотите показать то?
Водителей в Киевпастрансе не хватает, зарплаты низкие. Если наконец одумались и начали повышать - то слава богу, 12 тыс - это мизер.
Чтобы зарабатывать в Киеве меньше 10000 грн надо либо быть бюджетником, либо упорно сидеть на самой неквалифицированной работе типа кассиров/охранников/грузчиков и упорно сопротивляться хоть какому то обучению, получению опыта и развитию.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 17:29

Faceless

" Чтобы зарабатывать в Киеве меньше 10000 грн надо либо быть бюджетником," - Бюджетники - не люди? Или работа этих людей никому не нужна?
THB
 
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