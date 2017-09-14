Середня зарплата в Україні - 9042 грн.
Дивися повний текст Додатковий дохід: скільки можна заробити.
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Додано: Суб 10 лис, 2018 14:49
Додатковий дохід: скільки можна заробити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Додатковий дохід: скільки можна заробити.
Додано: Суб 10 лис, 2018 23:30
Хватит рассказывать байки про среднюю зарплату в 9000 гривен.Во-первых нужно уточнять-это без вычета налогов,и только в Киеве.
Додано: Нед 11 лис, 2018 00:05
Дополнительный доход: сколько можно заработать - Таксист – 1000 грн в день.
Всем срочно в таксисты
Эти что ли по штуке в день зарабатывают
Додано: Нед 11 лис, 2018 02:14
Re: Додатковий дохід: скільки можна заробити
так 5000 или до 3500?
Додано: Нед 11 лис, 2018 11:27
Re: Додатковий дохід: скільки можна заробити
В Киеве даже после вычета налогов будет поболее
Додано: Нед 11 лис, 2018 16:47
Додано: Нед 11 лис, 2018 16:57
Re: Додатковий дохід: скільки можна заробити
Ну вам наверное виднее, что там на окружной. Хотя не знал, что они ещё и налоги платят.
Но как вернётесь оттуда, обратите внимание, что можно легально работать и зарабатывать, и поближе к центру, и 9000 грн на руки - ничем не примечательный уровень зарплат для Киева
Додано: Нед 11 лис, 2018 17:05
Живите не в виртуальной реальности, а в реальной виртуальности
3700- минимальная, с этой цифры отожмут налоги и на выходе будет 10000 грн для статистики на лоха.
А вот водитель киевпастранса получает 12000 грн, а если автобусс длинный с гармошкой то все 20000 грн. Это для того чтобы народ понимал за что он платит по 8 грн. И не только за пенсионеров.
Додано: Нед 11 лис, 2018 17:20
Re: Додатковий дохід: скільки можна заробити
То вы решили как пример привести одни из самых низкооплачиваемых категорий - няни в госсадиках и учителя без надбавок? И что именно вы этим хотите показать то?
Водителей в Киевпастрансе не хватает, зарплаты низкие. Если наконец одумались и начали повышать - то слава богу, 12 тыс - это мизер.
Чтобы зарабатывать в Киеве меньше 10000 грн надо либо быть бюджетником, либо упорно сидеть на самой неквалифицированной работе типа кассиров/охранников/грузчиков и упорно сопротивляться хоть какому то обучению, получению опыта и развитию.
Додано: Нед 11 лис, 2018 17:29
Faceless
" Чтобы зарабатывать в Киеве меньше 10000 грн надо либо быть бюджетником," - Бюджетники - не люди? Или работа этих людей никому не нужна?
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