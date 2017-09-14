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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 11 лис, 2018 17:35
Средний украинец в среднем возрасте со средней продолжительностью жизни получающий среднюю зарплату - обман и манипуляции
Додано: Нед 11 лис, 2018 17:35
Re: Додатковий дохід: скільки можна заробити
Люди. Нужна. Но так уж сложились обстоятельства, что большинство из них - самые низкооплачиваемые категории. И на них бессмысленно опираться, тем более когда речь о среднем доходе
Додано: Нед 11 лис, 2018 18:13
Re: Додатковий дохід: скільки можна заробити
Интересно, человек отработал свои 4 часа + 1 час обед + 4 часа (9 часов) и сразу еще один день таксовать (8 часов)? Это вообще законно? Есть какие-то нормы сна для таксистов?
Додано: Нед 11 лис, 2018 18:39
Помните в СССР бедных небыло?! Небыло и все тут. Мы опять видим как некоторые здесь несут эту идеологию и так, якобы ненавязчиво, вкладывают в головы
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