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Додатковий дохід:
скільки можна заробити

Додатковий дохід: скільки можна заробити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 17:35

Средний украинец в среднем возрасте со средней продолжительностью жизни получающий среднюю зарплату - обман и манипуляции
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 17:35

Re: Додатковий дохід: скільки можна заробити

THB написав:Faceless

" Чтобы зарабатывать в Киеве меньше 10000 грн надо либо быть бюджетником," - Бюджетники - не люди? Или работа этих людей никому не нужна?
Люди. Нужна. Но так уж сложились обстоятельства, что большинство из них - самые низкооплачиваемые категории. И на них бессмысленно опираться, тем более когда речь о среднем доходе
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 18:13

Re: Додатковий дохід: скільки можна заробити

"Скільки можна заробити додатково:

Мої fiнанси:
Оператор кол-центру – до 3500 гривень.
Таксист – 1000 грн на день."

Интересно, человек отработал свои 4 часа + 1 час обед + 4 часа (9 часов) и сразу еще один день таксовать (8 часов)? Это вообще законно? Есть какие-то нормы сна для таксистов?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 18:39

  THB написав:Faceless

" Чтобы зарабатывать в Киеве меньше 10000 грн надо либо быть бюджетником," - Бюджетники - не люди? Или работа этих людей никому не нужна?
Помните в СССР бедных небыло?! Небыло и все тут. Мы опять видим как некоторые здесь несут эту идеологию и так, якобы ненавязчиво, вкладывают в головы
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