Додатковий дохід: скільки можна заробити

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Faceless написав:В Киеве даже после вычета налогов будет поболее
Это если на окружной постоять.
Ну вам наверное виднее, что там на окружной. Хотя не знал, что они ещё и налоги платят.
Да вы в параллельном мире живете, если не знаете кому они налоги платят.(переименованные любители снять налоги там, где государство не успело примоститься) И необязательно по окружным шляться чтобы это знать. Это знают все. Что на окружной были все?
Востаннє редагувалось p_a_l в Пон 12 лис, 2018 09:54, всього редагувалось 2 разів.
" Чтобы зарабатывать в Киеве меньше 10000 грн надо либо быть бюджетником," - Бюджетники - не люди? Или работа этих людей никому не нужна?
Бюджетники зарплату леваком до нужной суммы. Кто-то что-то тащит домой с работы, кто-то оборудование и транспорт предприятия использует в собственных нуждах, кто-то взятками и благодарностями добирает. Есть и такая работа, что реально платят мало и нет дополнительной монетизации, но делать не нужно вообще ничего. Люди приходят общаются, чаи гоняют, смотрят сериалы. Кому-то такое даже больше нравится
Faceless написав:То вы решили как пример привести одни из самых низкооплачиваемых категорий - няни в госсадиках и учителя без надбавок?
Как раз воспитание начинается с тех самых низкооплачиваемых. Как воспитатель учитель, зная что самый последний лоботряс в классе после школы с армией может получать в разы больше http://news.bigmir.net/ukraine/1811134- ... go-v-Kieve , может учить детей? И этому лоботрясу ненужно развитие и обучение. Высокоразвитые не будут гонять чех же самых учителей на митингах у кабмина.
" Чтобы зарабатывать в Киеве меньше 10000 грн надо либо быть бюджетником," - Бюджетники - не люди? Или работа этих людей никому не нужна?
Бюджетники зарплату леваком до нужной суммы. Кто-то что-то тащит домой с работы, кто-то оборудование и транспорт предприятия использует в собственных нуждах, кто-то взятками и благодарностями добирает. Есть и такая работа, что реально платят мало и нет дополнительной монетизации, но делать не нужно вообще ничего. Люди приходят общаются, чаи гоняют, смотрят сериалы. Кому-то такое даже больше нравится
Какие-то параллельные реальности... Вы не знаете,что такое бюджетная организация? Секретарша в школе,медсестра - много тащат и используют транспорт? Зайдите в соцзахист (субсидии там оформляют,если не в курсе) - сериалы смотрят? И имя им - легион,и много чего на них держится.