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Ищу партнера на 50% долю
в работающем бизнесе !

Ищу партнера на 50% долю в работающем бизнесе !
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 15:33

Ищу партнера на 50% долю в работающем бизнесе !

Бизнес заключается в продаже , монтаже, обслуживанию каминных устройств: каминные топки, печи-камины , биокамины, електрокамины ,дымоходы,облицовки, деревянные изделия для каминов и т.д. через розничный и интернет магазины!

У нас есть ряд преимуществ, которые позволяют нам претендовать на успех:

1) Розничный магазин POLUMIA , (место расположение магазина г. Киев ул. Харьковское шоссе 19). Магазин уже оборудован образцами и полноценно начал работу с 1 августа 2017 г.

2) Интернет магазин ( Polumia.com.ua ) который работает с 1 марта 2017 года. Также каждый день идет наполнения товара (на сегодняшний день заполнено более 2500 единиц товара).
Продвижением и поддержкой интернет магазина занимается отдельный человек, заинтересованность которого процент с продажей товаров. Это позволит получить лучший результат за самые минимальные средства!

3) Опыт. Работаю с 2014 года. Пройдены все этапы работы : менеджер по продажам, консультант, монтажник, директор магазина, руководитель отдела продаж, владелец компании. На этом рынке у меня есть контакты поставщиков, которые позволяют заказывать товар с любого производителя Европы . Специальные цены как для оптовых клиентов, которые собраны за 4 года кропотливой работы в качестве как менеджера по продажам в сфере каминов, так и руководителя.

4) Наличие собственного производства деревянных изделий для каминов , которое позволят нарастить продажи как в розничном, так и в интернет магазине, выполняя заказы любой сложности даже для самых требовательных клиентов, что позволяет так зарабатывать на данном направлении.

5) Сформирована собственная монтажная организация для монтажа устройств " под ключ".

До инвестирование в виде продажи доли (50%) пойдет на развитие компании, а именно: покупка товаров средства для открытия нового магазина каминов в другом городе ( детали сообщу лично при запросе ). Логистику, организацию помещения,маркетинг и продвижение проекта в интернете беру на себя

Я ищу человека, который будет готов развиваться вместе с нами и масштабировать бизнес с молодым и амбициозным партнером. Стоимость долевого участия - 30 000 евро.

По всем вопросам и более детальной информация обращайтесь по тел.: (063) 964 80 48 Роман. Так же можете задавать вопросы через личные сообщения на почту Polumia.ua@gmail.com или в самой теме!
Polumia UA
 
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