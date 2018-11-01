Запускають програму Євросоюзу з підтримки сходу України на 50 млн євро.
Дивися повний текст Євросоюз виділив 50 млн євро на Донбас.
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Додано: Суб 10 лис, 2018 16:26
Євросоюз виділив 50 млн євро на Донбас
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Євросоюз виділив 50 млн євро на Донбас.
Додано: Суб 10 лис, 2018 16:26
Главное,что бы эти средства не были разворованы в очередной раз.Воровать "на войне" проще и безопаснее.
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