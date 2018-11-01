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Євросоюз виділив 50
млн євро на Донбас

Євросоюз виділив 50 млн євро на Донбас
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 16:26

Євросоюз виділив 50 млн євро на Донбас

Пропонуємо до обговорення:
Запускають програму Євросоюзу з підтримки сходу України на 50 млн євро.

Дивися повний текст Євросоюз виділив 50 млн євро на Донбас.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 16:26

Главное,что бы эти средства не были разворованы в очередной раз.Воровать "на войне" проще и безопаснее.
sena_2008atp
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