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Гейтс показав «унітаз майбутнього», який обходиться без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 10 лис, 2018 23:20
Пропонуємо до обговорення:
Співзасновник корпорації Microsoft Білл Гейтс відвідав технологічну виставку в Китаї і продемонстрував на ній «унітаз майбутнього». Такий пристрій не вимагає використання води та підключення до каналізаційної системи, а людські екскременти в ньому переробляються на добрива.
Дивися повний текст Гейтс показав «унітаз майбутнього», який обходиться без води (відео)
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Додано: Суб 10 лис, 2018 23:20
Всё понятно объяснил, большое спасибо!
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Додано: Суб 10 лис, 2018 23:31
не SpaceX конечно, ... кто о чем в детстве мечтал, видимо
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