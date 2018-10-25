RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гейтс показав «унітаз майбутнього»,
який обходиться без...

Гейтс показав «унітаз майбутнього», який обходиться без...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 23:20

Гейтс показав «унітаз майбутнього», який обходиться без...

Пропонуємо до обговорення:
Співзасновник корпорації Microsoft Білл Гейтс відвідав технологічну виставку в Китаї і продемонстрував на ній «унітаз майбутнього». Такий пристрій не вимагає використання води та підключення до каналізаційної системи, а людські екскременти в ньому переробляються на добрива.

Дивися повний текст Гейтс показав «унітаз майбутнього», який обходиться без води (відео).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85536
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 23:20

Всё понятно объяснил, большое спасибо!
lite
 
Повідомлень: 750
З нами з: 09.05.13
Подякував: 295 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 23:31

не SpaceX конечно, ... кто о чем в детстве мечтал, видимо
Surfer
 
Повідомлень: 1475
З нами з: 14.11.13
Подякував: 75 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
2
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: galex і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » П'ят 19 жов, 2018 12:58
46 2417
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 жов, 2018 11:21
Faceless
Кличко показав нове вуличне освітлення
R2 » Чет 25 жов, 2018 03:49
5 211
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 жов, 2018 09:16
semenoh
Смартфон Xiaomi вибухнув поруч із власником, який спав
R2 » Сер 03 жов, 2018 09:08
2 193
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 жов, 2018 17:53
kalinavalera1

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.