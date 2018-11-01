8 листопада Верховна Рада розглянула питання про ставки акцизного податку на алкогольні напої. У 2019 році їх міняти не планують.
Дивися повний текст У 2019 році акцизи на алкоголь не зростатимуть.
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Додано: Нед 11 лис, 2018 04:01
У 2019 році акцизи на алкоголь не зростатимуть
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У 2019 році акцизи на алкоголь не зростатимуть.
Додано: Нед 11 лис, 2018 04:01
Наступает логический конец сказки о корове которую много доили, и мало кормили...
уже кровь доят вместо молока, вангую что потребление по итогам этого года уменьшится ещё, уже сейчас видно как уменьшилось количество народа в пивных рядах супермаркетов.
В провинции люди уже забыли вкус казёнки, верной дорогой идете товарищи, многие кто может себе позволить с небольшой доплатой уходят на качественный импортный алкоголь, а другие на самогон. хотя с другой стороны, это своего рода оздоровление нации, бухари на кладбище, а трезвенников больше. постоянное повышение акциза это подрыв бюджета, за которое никто не ответит, ибо это легко было спрогнозировать заранее.
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