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У 2019 році акцизи на
алкоголь не зростатимуть

У 2019 році акцизи на алкоголь не зростатимуть
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 04:01

У 2019 році акцизи на алкоголь не зростатимуть

Пропонуємо до обговорення:
8 листопада Верховна Рада розглянула питання про ставки акцизного податку на алкогольні напої. У 2019 році їх міняти не планують.

Дивися повний текст У 2019 році акцизи на алкоголь не зростатимуть.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 04:01

Наступает логический конец сказки о корове которую много доили, и мало кормили...
уже кровь доят вместо молока, вангую что потребление по итогам этого года уменьшится ещё, уже сейчас видно как уменьшилось количество народа в пивных рядах супермаркетов.


В провинции люди уже забыли вкус казёнки, верной дорогой идете товарищи, многие кто может себе позволить с небольшой доплатой уходят на качественный импортный алкоголь, а другие на самогон. хотя с другой стороны, это своего рода оздоровление нации, бухари на кладбище, а трезвенников больше. постоянное повышение акциза это подрыв бюджета, за которое никто не ответит, ибо это легко было спрогнозировать заранее.
Vit.Ali
 
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