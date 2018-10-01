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Приборкати інфляцію не вдається:
НБУ знову погіршив прогноз

Приборкати інфляцію не вдається: НБУ знову погіршив прогноз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 06:40

Приборкати інфляцію не вдається: НБУ знову погіршив прогноз

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України в черговий раз погіршив прогноз по інфляції на поточний та наступні роки.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 06:41

В нормальных странах за такую инфляцию народ меняет правительство. Не всегда бескровно
De Bil
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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