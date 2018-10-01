Національний банк України в черговий раз погіршив прогноз по інфляції на поточний та наступні роки.
Дивися повний текст Приборкати інфляцію не вдається: НБУ знову погіршив прогноз.
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Додано: Нед 11 лис, 2018 06:40
Приборкати інфляцію не вдається: НБУ знову погіршив прогноз
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Дивися повний текст Приборкати інфляцію не вдається: НБУ знову погіршив прогноз.
Додано: Нед 11 лис, 2018 06:41
В нормальных странах за такую инфляцию народ меняет правительство. Не всегда бескровно
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