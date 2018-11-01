Громадяни України в 2017 році витратили в Польщі майже 8 млрд злотих (1,8 млрд євро).
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Додано: Нед 11 лис, 2018 11:32
Українці за рік витратили в Польщі 1,8 млрд євро
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Дивися повний текст Українці за рік витратили в Польщі 1,8 млрд євро.
Додано: Нед 11 лис, 2018 11:33
б*** муха? а что вы хотели если купить в Польше некоторые продукты питания можно на 30% дешевле ? А телевизоры и прочую технику часто на 50% дешевле.
Додано: Нед 11 лис, 2018 15:31
Укажите "долю таможни" с каждого теленесуна и заробитчанина.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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